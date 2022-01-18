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Сегодня, 08:38

Стал известен соперник Рублева по второму кругу Australian Open

Роман Шишов
Корреспондент

Литовский теннисист Ричардас Беранкис в первом круге Australian Open победил испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 43 минуты.

Во втором круге Беранкис сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг Рикардас Беранкис (Литва) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев
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