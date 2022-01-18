Стал известен соперник Рублева по второму кругу Australian Open
Литовский теннисист Ричардас Беранкис в первом круге Australian Open победил испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 43 минуты.
Во втором круге Беранкис сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг Рикардас Беранкис (Литва) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4
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