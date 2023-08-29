Стал известен соперник Медведева во втором круге US Open
Австралиец Кристофер О`Коннел победил соотечественника Макса Перселла в первом круге US Open - 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Во втором круге его соперником станет россиянин Даниил Медведев, который обыграл венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1, 6:0).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
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