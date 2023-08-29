Стал известен соперник Медведева во втором круге US Open

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Австралиец Кристофер О`Коннел победил соотечественника Макса Перселла в первом круге US Open - 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Во втором круге его соперником станет россиянин Даниил Медведев, который обыграл венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1, 6:0).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

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