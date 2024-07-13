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Сегодня, 20:11

Стал известен общий заработок Крейчиковой за победу на Уимблдоне-2024

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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова заработала 3,5 миллиона долларов за победу в одиночном разряде на Уимблдоне-2024. Также 28-летняя спортсменка получит 54 тысячи долларов за выход в четвертьфинал парного разряда.

В финале Уимблдона Крейчикова обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Крейчикова во второй раз за карьеру стала победительницей турнира «Большого шлема». В 2021 году чешка первенствовала на «Ролан Гаррос», обыграв в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
Ясмин Паолини
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