Способен ли Тим обыграть Джоковича в финале Australian Open? Отвечает сам теннисист

Пятая ракетка мира Доминик Тим перед финалом Australian Open против Новака Джоковича отметил, что для него в этом матче ключевым будет удержание равновесия.

— Нужно будет найти равновесие, — цитирует официальный сайт Australian Open Тима. — Конечно, я должен буду много рисковать, играть активно. В нашем последнем матче в Лондоне мне все удалось. Конечно, пересмотрю этот матч и постараюсь повторить.