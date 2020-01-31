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Способен ли Тим обыграть Джоковича в финале Australian Open? Отвечает сам теннисист

18:09
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Пятая ракетка мира Доминик Тим перед финалом Australian Open против Новака Джоковича отметил, что для него в этом матче ключевым будет удержание равновесия.

— Нужно будет найти равновесие, — цитирует официальный сайт Australian Open Тима. — Конечно, я должен буду много рисковать, играть активно. В нашем последнем матче в Лондоне мне все удалось. Конечно, пересмотрю этот матч и постараюсь повторить.

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