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5 июня 2025, 18:47

Психолог Гущин — о вылете Мирры Андреевой с «Ролан Гаррос»: «Она чуть ли не впервые столкнулась с тем, что публика ее не любит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Известный спортивный психолог Вадим Гущин ответил на вопрос обозревателя «СЭ» о том, могли ли мысли о потенциальной встрече с Коко Гауфф повлиять на игру Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

Андреева проиграла Гауфф все четыре личные встречи в карьере. В случае победы над Буассон россиянка сыграла бы с американкой в полуфинале.

«Да что вы! Просто Мирра еще ребенок. Кто-то к 18 уже взрослеет, она еще нет. Она так далеко не думает, и не нужно приписывать ей мысли, характерные для взрослых спортсменов. Любой ребенок хочет, чтобы его любили и хвалили. И тем более тот, который, как Мирра, рос в полноценной любящей семье и привык, что может быть так и только так. А в матче с Буассон было по-другому.

Она столкнулась, возможно, чуть ли не первый раз в карьере, с тем, что публика ее не любит, поскольку активно болеет за свою. Как только Мирра в начале сетов начинала выигрывать, зрители начинали давить и она терялась. Мирра проиграла в первую очередь им, они ее сломали. Пока она только формируется и не умеет сконцентрировать психологическую энергию, как умела это делать, допустим, Мария Шарапова, как периодически делает Ига Свентек. Ей надо прибавить в этом направлении, и, надеюсь, это будет происходить по мере ее взросления и обретения психологической устойчивости», — сказал Гущин.

Из-за поражения от Буассон Андреева не смогла повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» и на турнирах «Большого шлема». В 2024 году россиянка дошла до полуфинала французского турнира.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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