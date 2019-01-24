Спонсор Осаки извинился за то, что изобразил ее на плакате белокожей

Представитель спонсора японской теннисистки Наоми Осаки Nissin принес извинения за рекламный плакат. На нем японка гавайского происхождения изображена как белая женщина с европейской внешностью, что вызвало возмущение борцов с расовыми предрассудками.

– У нас не было намерения задеть кого-то, – цитирует Le Figaro представителя Nissin Такеши Кономи. – Мы признаем, что недостаточно чутко отнеслись к теме. Будем больше уделять внимания таким вопросам впредь.

Напомним, Осака вышла в финал Australian Open, где сыграет с чешкой Петрой Квитовой.