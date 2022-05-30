Чесноков о четвертьфинале Касаткина — Кудерметова: «Я доволен, что одна из российских теннисисток точно будет играть в полуфинале»

Советский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», в котором встретятся две россиянки: Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Кто фаворит четвертьфинального матча между Касаткиной и Кудерметовой? Это игроки разного типа, они разные по стилю игры. Они обе находятся в хорошем состоянии. Я доволен, что одна из российских теннисисток точно будет играть в полуфинале. Для меня неважно, кто из них пройдет дальше. Это уже большой успех для российского тенниса. В прошлом году невозможное сделала Павлюченкова, выйдя в финал «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова «Газета.ru».

Касаткина одолела 30-летнюю итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2) в четвертом раунде «Ролан Гаррос». Кудерметова одержала победу в игре с американкой Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1).