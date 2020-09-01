Соуза проиграл в первом круге US Open
07:21
Португалец проиграл Жоау Соуза американцу Майклу Ммоху в первом круге US Open. В другом матче чилиец Кристиан Гарин выиграл в пяти сетах у американца Улисеса Бланша.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Майкл Ммох (США, WC) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 7:5, 2:6, 6:1
Кристиан Гарин (Чили, 13) — Улисес Бланш (США, WC) — 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2
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