Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Соуза проиграл в первом круге US Open

07:21

Португалец проиграл Жоау Соуза американцу Майклу Ммоху в первом круге US Open. В другом матче чилиец Кристиан Гарин выиграл в пяти сетах у американца Улисеса Бланша.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Майкл Ммох (США, WC) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 7:5, 2:6, 6:1

Кристиан Гарин (Чили, 13) — Улисес Бланш (США, WC) — 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир