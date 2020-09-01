Соуза проиграл в первом круге US Open

Португалец проиграл Жоау Соуза американцу Майклу Ммоху в первом круге US Open. В другом матче чилиец Кристиан Гарин выиграл в пяти сетах у американца Улисеса Бланша.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Майкл Ммох (США, WC) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 7:5, 2:6, 6:1

Кристиан Гарин (Чили, 13) — Улисес Бланш (США, WC) — 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2