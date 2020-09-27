Соснович пробилась во второй круг Roland Garros
17:10
Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом круге Roland Garros — 6:2, 2:6, 6:3.
Матч длился 1 час 45 минут. Во втором круге Соснович встретится с победителем пары Анетт Контавейт — Каролин Гарсия.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 2:6, 6:3
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