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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Соснович пробилась во второй круг Roland Garros

17:10

Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом круге Roland Garros — 6:2, 2:6, 6:3.

Матч длился 1 час 45 минут. Во втором круге Соснович встретится с победителем пары Анетт Контавейт — Каролин Гарсия.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 2:6, 6:3

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