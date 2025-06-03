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3 июня 2025, 19:11

Соболенко — о матче со Свентек: «Раньше мы не общались, но теперь ладим друг с другом»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч против польки Иги Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Раньше мы не общались, но теперь все улучшилось, мы лучше ладим друг с другом. Чаще тренируемся вместе. Мы довольно хорошо знаем друг друга. В прошлом у нас было несколько невероятных матчей. Рада, что сыграю с ней. Это будет отличный матч. С нетерпением жду поединка с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира 27-летняя белоруска обыграла китаянку финала Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:3), 6:3. 5-я ракетка мира Свентек в 1/4 финала победила украинку Элину Свитолину (6:1, 7:5).

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Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Ига Свентек
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