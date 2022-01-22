Соболенко высказалась о выходе в 1/8 финала на Australian Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над Маркетой Вондроушовой в третьем круге Australian Open — 4:6, 6:3, 6:1.

«Я очень рада — в основном тому, что сделала всего 10 двойных. Всем спасибо за поддержку, атмосфера была невероятной. Соперница выглядела невероятно, я боролась изо всех сил. Рада, что удалось победить. Не жду, что в следующем матче буду здорово подавать — просто буду работать и надеяться, что постепенно будет становиться лучше», — цитирует Соболенко Eurosport.

За выход в четвертьфинал белоруска сыграет с эстонкой Кайей Канепи.