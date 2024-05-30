Соболенко обыграла Утидзима и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла японку Моюку Утидзима во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 2 минуты.
Соболенко дважды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Утидзима четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех.
В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:2
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