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Сегодня, 14:13

Соболенко обыграла Утидзима и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Арина Соболенко.
Фото AFP

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла японку Моюку Утидзима во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 2 минуты.

Соболенко дважды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Утидзима четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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