Соболенко вылетела в первом круге Уимблдона, проиграв Рыбариковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под десятым номером, вылетела в первом раунде, проиграв словачке Магдалене Рыбариковой – 2:6, 4:6.
В параллельной встрече хорватка Петра Мартич в трех сетах взяла верх над американкой Дженнифер Брэди – 3:6, 6:3, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 10) – 6:2, 6:4
Петра Мартич (Хорватия, 24) – Дженнифер Брэди (США) – 3:6, 6:3, 6:4
Виктория Голубич (Швейцария) - Ига Свентек (Польша) - 6:2, 7:6(7:3)
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