Соболенко вылетела в первом круге Уимблдона, проиграв Рыбариковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под десятым номером, вылетела в первом раунде, проиграв словачке Магдалене Рыбариковой – 2:6, 4:6.

В параллельной встрече хорватка Петра Мартич в трех сетах взяла верх над американкой Дженнифер Брэди – 3:6, 6:3, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 10) – 6:2, 6:4

Петра Мартич (Хорватия, 24) – Дженнифер Брэди (США) – 3:6, 6:3, 6:4

Виктория Голубич (Швейцария) - Ига Свентек (Польша) - 6:2, 7:6(7:3)