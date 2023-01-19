Соболенко встретится с Мертенс в третьем круге Australian Open

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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс во втором круге Australian Open обыграла американку Лорен Дэвис со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету бельгийки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Мертенс встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — Лорен Дэвис (США) — 6:4, 6:3