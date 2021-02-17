Соболенко в паре с Мертенс вышли в финал Australian Open
06:37
Бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко вышли в финал турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они переиграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схурс.
Во втором полуфинале победу одержали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) — Дарья Юрак/Нина Стоянович (Хорватия/Сербия) — 3:6, 6:2, 6:4
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 4) — 7:5, 6:4
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