Соболенко в паре с Мертенс вышли в финал Australian Open

Бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко вышли в финал турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они переиграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схурс.

Во втором полуфинале победу одержали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) — Дарья Юрак/Нина Стоянович (Хорватия/Сербия) — 3:6, 6:2, 6:4

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 4) — 7:5, 6:4