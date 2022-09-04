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4 сентября, 07:10

Соболенко сыграет с Коллинз в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в третьем круге US Open обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Американка сделала 6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из 4.

В 1/8 финала Коллинз встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 7:6 (11:9)

Юлия Нимайер (Германия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 7:6 (7:5)

US Open
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