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Сегодня, 14:25

Соболенко станцевала на корте после победы в первом круге Australian Open

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко исполнила танец во время интервью на корте после победы над американкой Слоан Стивенс на старте Открытого чемпионата Австралии-2025.

Первая ракетка мира обыграла свою соперницу со счетом 6:3, 6:2. После матча журналистка отметила, что Соболенко не первый год по прилете в Австралию выставляет в своих соцсетях видео с танцами, и попросила ее исполнить что-нибудь перед публикой.

Спортсменка под музыку и аплодисменты зрителей показала несколько движений.

«Теперь у них есть доказательство, что я худший танцор», — пошутила она после своего танца.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бусас Манейро.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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