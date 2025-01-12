Соболенко станцевала на корте после победы в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко исполнила танец во время интервью на корте после победы над американкой Слоан Стивенс на старте Открытого чемпионата Австралии-2025.

Первая ракетка мира обыграла свою соперницу со счетом 6:3, 6:2. После матча журналистка отметила, что Соболенко не первый год по прилете в Австралию выставляет в своих соцсетях видео с танцами, и попросила ее исполнить что-нибудь перед публикой.

Спортсменка под музыку и аплодисменты зрителей показала несколько движений.

«Теперь у них есть доказательство, что я худший танцор», — пошутила она после своего танца.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бусас Манейро.