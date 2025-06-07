Соболенко считает, что Свентек обыграла бы Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что полька Ига Свентек выиграла бы «Ролан Гаррос», если бы вышла в финал вместо нее.

«Если бы Ига меня обыграла, думаю, сегодня она бы победила. Это просто больно. Я так хорошо играла и в последнем матче вышла и сделала, что сделала. Это больно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале 27-летняя белоруска уступила американке Кори Гауфф со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. В 1/2 финала Соболенко обыграла Свентек в трех сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.