Соболенко — о поражении в финале «Ролан Гаррос»: «Гауфф заслужила титул»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос» против американки Коко Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).

«Вчера был тяжелый день. Коко справилась с условиями гораздо лучше, чем я, и полностью заслужила победу. Она была лучшим игроком вчера, и я хочу отдать ей должное. Вы все меня знаете... Я всегда буду честной и человечной в том, как я переживаю эти моменты. Я допустила более 70 невынужденных ошибок, так что я не могу притворяться, что это был отличный день для меня. Но и то, и другое может быть правдой... Я сыграла не лучшим образом, а Коко сыграла уверенно. Она заслужила этот титул. Респект. Теперь отдыхать, учиться и возвращаться сильнее», — написала теннисистка в социальной сети.

Ранее Соболенко заявила, что Гауфф одержала победу в матче не потому, что была лучшим игроком.

27-летняя белоруска проиграла второй финал турнира «Большого шлема» в 2025 году. В финале Australian Open Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7.