Соболенко: «У меня уже забронирован билет на Миконос — текила, мармеладные мишки»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос» от американки Коко Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6) рассказала, как будет восстанавливаться.

«У меня уже забронирован билет на Миконос — и алкоголь, сладкое... Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и этой безумной... Если бы я могла ругаться, я бы сейчас выругалась — в общем, о безумии, которое случилось.

Мне кажется, все понимают. Я сейчас стараюсь быть вежливой, но нет другого слова, которое могло бы описать то, что произошло на корте. Так что да — текила, мармеладные мишки, не знаю... Поплаваю, побуду пару дней туристкой», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

27-летняя белоруска проиграла второй финал турнира «Большого шлема» в 2025 году. В финале Australian Open Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7.