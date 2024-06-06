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Сегодня, 10:24

Соболенко рассказала о проблемах с желудком во время матча против Андреевой

Алина Савинова
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Арина Соболенко (справа) после матча с Миррой Андреевой (слева).
Фото AFP

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала подробности своего плохого самочувствия во время матча с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу 17-летней россиянки. По ходу игры Соболенко несколько раз брала медицинский тайм-аут, врачи давали ей таблетки от болей в животе.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно страдала от заболевания желудка, так что это было непросто. Я сделала все, что могла, чтобы попытаться справиться с этим», — приводит TennisUpToDate слова Соболенко.

Андреева благодаря победе над Соболенко обеспечила себе участие в Олимпиаде. В полуфинале «мэйджора» в Париже она сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 6 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/aryna-sabalenka-was-dealing-with-a-stomach-bug-during-shock-roland-garros-loss
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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