Соболенко рассказала о проблемах с желудком во время матча против Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала подробности своего плохого самочувствия во время матча с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу 17-летней россиянки. По ходу игры Соболенко несколько раз брала медицинский тайм-аут, врачи давали ей таблетки от болей в животе.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно страдала от заболевания желудка, так что это было непросто. Я сделала все, что могла, чтобы попытаться справиться с этим», — приводит TennisUpToDate слова Соболенко.

Андреева благодаря победе над Соболенко обеспечила себе участие в Олимпиаде. В полуфинале «мэйджора» в Париже она сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 6 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.