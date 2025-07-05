Соболенко: «Радукану очень сильно меня напрягла, чтобы я добилась этой победы»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в третьем круге Уимблдона над британкой Эммой Радукану (7:6 (8:6), 6:4).

«Вау, какая атмосфера! Уши до сих пор болят. Было очень громко. Каждый раз, когда вы ее поддерживали, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя». Она показала невероятный теннис. Она очень сильно меня напрягла, чтобы я добилась этой победы. Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая. Рада видеть, что она здорова и возвращается в форму. Уверена, она вернется в топ-10» — сказала Соболенко в интервью на корте.

Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету 40-й ракетки мира Радукану 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала турнира Соболенко сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.