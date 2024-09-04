Соболенко предложила зрителям бесплатные напитки за поддержку в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила о новом способе склонить зрителей болеть за нее в полуфинале Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале турнира спортсменка в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2).

«Выпивка за мой счет! Пожалуйста, поддержите меня в следующем матче», — сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Чжэн.

Следующей соперницей Соболенко будет американка Эмма Наварро. Спортсменки дважды играли друг с другом, счет в личных встречах — 1:1.