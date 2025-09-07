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7 сентября 2025, 03:59

Соболенко после победы на US Open пришла на пресс-конференцию с бутылкой шампанского

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Скриншот трансляции

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале US Open победила американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6 (7:3).

После матча 27-летняя белоруска пришла на пресс-конференцию с бутылкой шампанского и в горнолыжных очках.

Для 27-летней белоруски это сотая победа на турнирах «Большого шлема». Также она защитила титул Открытого чемпионата США.

Соболенко завоевала четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).

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Арина Соболенко
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