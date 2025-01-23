Соболенко — после победы над Бадосой: «Паула, я обещаю, что мы пойдем по магазинам, и я заплачу за все, что ты захочешь»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о дружбе с Паулой Бадосой после победы над испанской в полуфинале Australian Open-2025.
Белоруска одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:2.
«Надеюсь, что она все еще моя подруга. Уверена, что в ближайшие часы или день она будет меня ненавидеть, это нормально, но потом мы снова станем подругами, будем тусоваться и ходить по магазинам.
Оплатить ее покупки? Паула, я обещаю, что мы пойдем по магазинам, и я заплачу за все, что ты захочешь», — сказала Соболенко в интервью после матча.
В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко встретится с победителем матча Мэдисон Кис — Ига Свентек.
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