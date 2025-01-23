Соболенко — после победы над Бадосой: «Паула, я обещаю, что мы пойдем по магазинам, и я заплачу за все, что ты захочешь»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о дружбе с Паулой Бадосой после победы над испанской в полуфинале Australian Open-2025.

Белоруска одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:2.

«Надеюсь, что она все еще моя подруга. Уверена, что в ближайшие часы или день она будет меня ненавидеть, это нормально, но потом мы снова станем подругами, будем тусоваться и ходить по магазинам.

Оплатить ее покупки? Паула, я обещаю, что мы пойдем по магазинам, и я заплачу за все, что ты захочешь», — сказала Соболенко в интервью после матча.

В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко встретится с победителем матча Мэдисон Кис — Ига Свентек.