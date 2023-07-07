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Сегодня, 17:05

Соболенко победила Грачеву и сыграет против Блинковой в третьем круге Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в третий круг Уимблдона-2023.

Во втором круге спортсменка победила Варвару Грачеву в трех сетах — 2:6, 7:5, 6:2. Грачева — россиянка, но с конца июня она выступает под флагом Франции.

Соперницей Соболенко в третьем круге Уимблдона станет представительница России Анна Блинкова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Варвара Грачева (Франция) — 2:6, 7:5, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Варвара Грачева
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