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Сегодня, 12:15

Павлюченкова сравняла счет по сетам в четвертьфинале Australian Open против Соболенко

Алина Савинова
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла второй сет матча против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:2.

Партия продолжалась 39 минут. В первом сете Соболенко победила со счетом 6:2.

Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко.

В полуфинале Australian Open победительница этой встречи сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Арина Соболенко
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