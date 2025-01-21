Павлюченкова сравняла счет по сетам в четвертьфинале Australian Open против Соболенко
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла второй сет матча против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:2.
Партия продолжалась 39 минут. В первом сете Соболенко победила со счетом 6:2.
Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко.
В полуфинале Australian Open победительница этой встречи сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
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