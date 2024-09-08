Соболенко — о победе на US Open: «Это была моя мечта»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в финале US Open над американкой Джессикой Пегулой (7:5, 7:5).

«О, боже, сейчас я не могу найти слов. Так много раз я думала, что была близка к победе. Это была моя мечта. Наконец-то я получила этот прекрасный трофей. Он много значит для меня, это были трудные несколько недель. Я знаю, как тяжело проиграть в финале, Джессика. Ты показываешь потрясающий теннис. Я более чем уверена, что ты его получишь. Не один, может быть, больше, но давай начнем с одного (смеется», — сказала Соболенко после матча.

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 турнира «Большого шлема».