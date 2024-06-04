Соболенко: «Очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах». Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел. «Большие шлемы» — это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе — иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая ранее победила Варвару Грачеву из Франции.