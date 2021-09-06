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Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open

02:42
Арина Соболенко. Фото AFP
Арина Соболенко. Фото AFP
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертом круге US Open Обыграл бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белоруска сделала 2 эйса и 10 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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Сергей Разин все материалы автора

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