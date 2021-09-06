Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертом круге US Open Обыграл бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белоруска сделала 2 эйса и 10 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
??— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2021
Aryna Sabalenka roars into the quarterfinals in straight sets. pic.twitter.com/GdwHMr3DuZ
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