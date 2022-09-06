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Сегодня, 05:08

Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото AFP

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертом круге US Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Белоруска сделала 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале шестая ракетка мира встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Дэниэлл Коллинз (США, 19) — 3:6, 6:3, 6:2

US Open
Арина Соболенко
4
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