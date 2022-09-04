Соболенко обыграла Бюрель, отдав только два гейма, и вышла в четвертый круг US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге US Open обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Шестая ракетка мира сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.
В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:0, 6:2
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