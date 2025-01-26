Соболенко объяснила, почему разбила ракетку после финала на Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала эпизод с разбитой ракеткой после финала на Открытом чемпионате Австралии.

В решающем матче турнира «Большого шлема» в Мельбурне белоруска в трех сетах уступила американке Мэдисон Кис (3:6, 6:2, 5:7). После окончания встречи она разбила ракетку, а затем накрылась полотенцем на скамейке, чтобы скрыть слезы.

«Ну, конечно, я испытывала разочарование, потому что я была так близка к достижению чего-то грандиозного. Когда ты на корте, ты борешься, но кажется, что все идет не так, как тебе хочется. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы я могла выступить с речью. Я просто попыталась отпустить это и проявить уважение», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Ранее она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах.