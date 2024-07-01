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Сегодня, 15:52

Соболенко обратилась к болельщикам после снятия с Уимблдона

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Третья ракетка мира Арина Соболенко объяснила болельщикам в социальных сетях, почему была вынуждена сняться с Уимблдона.

«С глубоким сожалением вынуждена сообщить, что я не смогу выступить на Уимблдоне. Я изо всех сил старалась быть готовой к турниру, но сегодня на тренировке моя команда объяснила мне: игра только усугубит травму. Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю вернуться сюда более сильной в следующем году», — написала Соболенко.

Вместо белоруски на Уимблдоне выступит Эрика Андреева. 20-летняя россиянка в первом круге она сыграет с американкой Эминой Бектас.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Мирра Андреева. Матч Медведева и Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона

Уимблдон
Арина Соболенко
Эрика Андреева
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