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Соболенко обратилась к болельщикам после поражения в полуфинале Уимблдона

11:55
Арина Соболенко. Фото Instagram
Арина Соболенко. Фото Instagram
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после проигрыша чешке Каролине Плишковой в полуфинале Уимблдона в своем Instagram обратилась к болельщикам.

«В первую очередь я благодарна Уимблдону за 2 фантастические недели. Я навсегда это запомню. Хочу сказать спасибо моей команде! Антон Дубров, Джейсон Стейси, Ирина Конон, мне очень повезло, что вы рядом со мной! Вчера я сделала все, что могла, но этого оказалось мало. Это был мой первый опыт на второй неделе «Больших шлемов». Особенно в полуфиналах. Так что я приму это как хороший шаг вперед и хорошую мотивацию продолжать работать и продолжать бороться за свою мечту! Самое важное: спасибо вам за поддержку, ребята, и за то, что вы верите в меня! Люблю вас», — написала Соболенко.

Матч белоруски и чешки продолжался 1 час 56 минут. Плишкова сделала 14 эйсов при четырех двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы 18 эйсов, четыре двойные и один успешный брейк-пойнт.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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