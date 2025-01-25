Соболенко не смогла сдержать слез после поражения в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на свое поражение в финале Открытого чемпионата Австралии-2025.

В решающем матче первая ракетка мира проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 7:5. После рукопожатия Соболенко что-то сказала своему боксу и разбила ракетку. Затем она накрылась полотенцем на скамейке, чтобы скрыть слезы.

26-летняя белоруска не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах. Для 29-летней Киз это первая победа в турнирах «Большого шлема» в карьере.