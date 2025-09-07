Теннис
7 сентября, 16:21

Соболенко не считает неуважением визит Трампа только на мужской финал US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о предстоящем визите президента США Дональда Трампа на мужской финал US Open-2025, хотя ранее он не приехал на решающий матч женского одиночного разряда.

«Не думаю, что это неуважение. Он же президент, у него свой график. Я знаю, что он следит за женским теннисом и поддерживает его», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

6 сентября Соболенко победила американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США — 6:3, 7:6 (7:3).

27-летняя Соболенко завоевала четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) и в прошлом году также стала победительницей US Open.

