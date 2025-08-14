Соболенко не хочет играть в миксте на US Open после снятия Димитрова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не планирует играть в миксте на US Open-2025.

Первая ракетка мира заявила, что отказала другим игрокам после того, как ее партнер по турниру болгарин Григор Димитров снялся с соревнований из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

«Есть несколько парней, которые предлагали сыграть, но нет, вряд ли», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Цинциннати.

27-летняя спортсменка объяснила верностью свое решение.

Открытый чемпионат США 2025 года пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 9 сентября.