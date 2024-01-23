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Сегодня, 23:31

Соболенко назвала причину быстрого окончания матчей с ее участием: «Когда мой матч начинается поздно, мне хочется поскорее выиграть»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала продолжительность своих матчей на Australian Open-2024.

Белоруска за пять игр на Открытом чемпионате Австралии не отдала ни одного сета соперницам и провела на корте в общей сложности 5 часов 15 минут, затрачивая в среднем на 1 игру чуть более часа.

«Каждый раз, когда мой матч начинается поздно, мне хочется выиграть поскорее. Но я стараюсь концентрироваться на себе, потому что спешка может сильно навредить. Стараюсь не торопиться. Закончу быстро — хорошо», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с Коко Гауфф из США. Матч запланирован на 25 января.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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