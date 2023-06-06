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Сегодня, 19:32

Соболенко назвала инстинктом свое решение подождать Свитолину у сетки для рукопожатия

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Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему ждала украинку Элину Свитолину для рукопожатия после четвертьфинального матча на турнире «Ролан Гаррос».

Ранее, 6 июня, 25-летняя Соболенко обыграла 28-летнюю Свитолину (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Теннисистки из Украины не жмут руки соперницам из Белоруссии и России.

«Не знаю. Это просто инстинкт — я всегда так делаю после каждого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко также назвала незаслуженным свист болельщиков с трибун в адрес украинки.

Элина Свитолина и&nbsp;Арина Соболенко после матча. Украинку освистали после поражения от Соболенко. Причина — поведение Свитолиной

В полуфинале турнира в Париже Соболенко встретится с чешской Каролиной Муховой.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Элина Свитолина
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