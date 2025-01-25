Соболенко отдала только два гейма Кис во втором сете финала Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй сет в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 против американки Мэдисон Кис. Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Партия продолжалась 45 минут и завершилась со счетом 6:2 в пользу 1-й ракетки мира. Белоруска перевела игру в третий сет — первая партия осталась за Кис (6:3).

Соболенко выигрывала Australian Open два года подряд. В финале 2023 года она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а в решающем матче 2024-го — китаянку Чжэн Циньвэнь.