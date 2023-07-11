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Сегодня, 02:52

Соболенко: «Кис — действительно сложный соперник, с которым можно играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Уимблдона против американки Мэдисон Кис.

«Она очень агрессивный игрок. Ее удар справа может быть действительно раздражающим. Она добивается на самом деле больших успехов. Подает действительно хорошо и демонстрирует довольно быструю игру. Она действительно сложный соперник, с которым можно играть. Думаю, это будет великая битва. Я с нетерпением жду этого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко в четвертом круге обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:0), а Кис оказалась сильнее еще одной россиянки Мирры Андреевой (3:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Уимблдон
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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