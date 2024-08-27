Соболенко обыграла австралийку Хон на старте US Open-2024
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге US Open-2024.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.
2-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 203-й ракетки мира Хон 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко сыграет с Лючией Бронцетти (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 6:3, 6:3
Источник: Сетка US Open
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