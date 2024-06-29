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Сегодня, 17:21

Соболенко допустила, что может сняться с Уимблдона-2024

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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что находится не в лучшей форме перед стартом Уимблдона-2024.

«Сейчас я не в хорошей форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я не чувствую себя готовой на 100%», — цитирует Соболенко Tennis Now.

В первом круге турнира «Большого шлема» Соболенко должна сыграть против американки Эмины Бектас. В прошлом году 26-летняя спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Соболенко проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой. В той встрече белорусская теннисистка испытывала боли в животе.

Уимблдон-2024 пройдет с 1 по 14 июля на кортах в Лондоне.

Уимблдон
Арина Соболенко
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