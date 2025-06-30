Теннис
30 июня, 16:22

Соболенко выиграла в первом круге Уимблдона

Камила Абдурахманова
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Карсон Брэнстин из Канады в первом круге турнира Уимблдона со счетом 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Брэнстин 7 эйсов и 4 двойные ошибки.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Лулу Сан (Новая Зеландия) — Мария Боузкова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Кэрсон Брэнстин (Канада, Q) — 6:1, 7:5

