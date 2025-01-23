Соболенко обыграла Бадосу и вышла в финал Australian Open-2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу в полуфинале Australian Open со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 26-летней Соболенко 2 эйса, 1 двойная ошибка. Испанка сделала 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В финале Соболенко встретится с победителем матча Мэдисон Киз — Ига Свентек.

Белоруска третий год подряд вышла в финал Australian Open. Она побеждала на этом турнире в 2023 и 2024 годах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11) — 6:4, 6:2