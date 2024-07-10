Собкин считает, что Джокович уверенно выйдет в финал Уимблдона
Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» отметил выдающуюся форму серба Новака Джоковича.
— Кого видите фаворитом в другой части сетки?
— Очевидно, что это Джокович. Алекс Де Минуар вряд ли сможет навязать ему борьбу, при всей моей симпатии к австралийцу. Тэйлор Фриц очень серьезный персонаж на траве, но и ему Новак вряд ли по зубам.
— И это несмотря на травму колена, с которой серб играет на Уимблдоне?
— Либо на нем все заживает как на собаке, либо травмы не столь серьезны, как о них пишут. А может, и то и другое. Новак — красавец. В 37 лет держать такой уровень. Я посмотрел его матч четвертого круга с Хольгером Руне. Как же четко он поставил пацана на место!
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