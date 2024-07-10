Собкин считает, что Джокович уверенно выйдет в финал Уимблдона

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» отметил выдающуюся форму серба Новака Джоковича.

— Кого видите фаворитом в другой части сетки?

— Очевидно, что это Джокович. Алекс Де Минуар вряд ли сможет навязать ему борьбу, при всей моей симпатии к австралийцу. Тэйлор Фриц очень серьезный персонаж на траве, но и ему Новак вряд ли по зубам.

— И это несмотря на травму колена, с которой серб играет на Уимблдоне?

— Либо на нем все заживает как на собаке, либо травмы не столь серьезны, как о них пишут. А может, и то и другое. Новак — красавец. В 37 лет держать такой уровень. Я посмотрел его матч четвертого круга с Хольгером Руне. Как же четко он поставил пацана на место!