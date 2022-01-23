Собкин: «Зверев был сам не свой в матче с Шаповаловым и позволил сопернику играть хорошо»

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в матче 1/8 финала Australian Open.

«Зверев был сам не свой в матче с Шаповаловым и позволил сопернику играть хорошо, — приводит слова Собкина «Чемпионат». — По выражению лица Зверева, по тому, как он двигался, сложилось ощущение, что он был не в своей тарелке. С чем это связано, объяснить не могу. Шаповалов играл очень разумно, солидно, но Александр позволил ему играть хорошо».

Также тренер поделился ожиданиями от встречи Шаповалова с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира.

«Игра может быть интересной. Двое левшей, Шаповалов, когда только начинал, обыгрывал Надаля в Монреале», — сказал он.

Игра Шаповалова с Надалем состоится 25 января.