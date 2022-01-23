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Сегодня, 12:59

Собкин: «Зверев был сам не свой в матче с Шаповаловым и позволил сопернику играть хорошо»

Собкин объяснил победу Шаповалова над Зверевым на Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в матче 1/8 финала Australian Open.

«Зверев был сам не свой в матче с Шаповаловым и позволил сопернику играть хорошо, — приводит слова Собкина «Чемпионат». — По выражению лица Зверева, по тому, как он двигался, сложилось ощущение, что он был не в своей тарелке. С чем это связано, объяснить не могу. Шаповалов играл очень разумно, солидно, но Александр позволил ему играть хорошо».

Также тренер поделился ожиданиями от встречи Шаповалова с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира.

«Игра может быть интересной. Двое левшей, Шаповалов, когда только начинал, обыгрывал Надаля в Монреале», — сказал он.

Игра Шаповалова с Надалем состоится 25 января.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4584979-sobkin-zverev-byl-sam-ne-svoj-v-matche-s-shapovalovym-i-pozvolil-soperniku-igrat-horosho.html
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
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