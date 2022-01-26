Собкин: «После победы над Оже-Альяссимом шансы Медведева на победу в Australian Open высоки»

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в четвертьфинале Australian Open — 2022.

«Это был равный матч двух достойных противников, — приводит слова Собкина «Чемпионат». — Одним из ключевых эпизодов стал матчбол Феликса в четвертом сете. У Даниила не дрожала рука, поэтому в решающий момент он подал, как должен был, и выиграл сет. Когда ты побеждаешь на чужом матчболе, а затем — в партии, значит, что тебе невероятно повезло«.

По словам тренера, в четвертом сете показательными были второй и третий гейм.

«Даниил подавал при 15:40 и выиграл гейм, а Феликс на своей подаче при том же счете подал двойную. В этом и заключается разница между ними. После победы над Оже-Альяссимом шансы Медведева на победу в Australian Open высоки. Часто такое бывает, что после партий, выигранных с матчбола соперника, дальнейшая судьба на турнире складывается хорошо», — сказал он.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, победившим итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2). Встреча пройдет 28 января.