Собкин оценил шансы Хачанова в матче с Надалем в третьем круге Australian Open

Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на победу Карена Хачанова над Бенжаменом Бонзи (6:4, 6:0, 7:5) во втором круге Australian Open.

«Хачанов отыграл с Бонзи очень прилично, с большим запасом. Это был проходной матч. Карен знает, что играет намного лучше, чем противник, ему было тяжело сохранять концентрацию. Хорошо, что выиграл в трех сетах — сэкономил силы.

С Надалем будет непростой матч. Карен всегда неплохо играл с Рафаэлем, даже в лучшие времена испанца. Хоронить Хачанова преждевременно. Сейчас коррективы в игру Надаля вносит коронавирус, он ведь недавно переболел. Это не способствует его физическому состоянию», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

В третьем круге турнира Хачанов встретится с 35-летним Надалем, который ранее обыграл немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).